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Боруссия М - Штутгарт 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
04 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Боруссия М
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Штутгарт, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Фарке
      СШАПеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      05.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 Штутгарт3 : 2Боруссия М
      16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М1 : 1Штутгарт
      15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия М1 : 2Штутгарт
      03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт1 : 2Боруссия М
      16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Штутгарт2 : 2Боруссия М
      27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт1 : 0Боруссия М
      09.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М3 : 0Штутгарт
      11.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт1 : 0Боруссия М
      19.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М2 : 0Штутгарт
      25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М2 : 0Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1282221-92672,2
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1274138-102569,4
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1273218-132466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1271420-152261,1
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1262425-202055,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1254322-181952,8
      7 Хоффенхайм1253418-131850,0
      8 Вердер1253421-181850,0
      9 Майнц1253418-191850,0
      10 Кёльн1245320-231747,2
      11 Боруссия М1244420-191644,4
      12 Вольфсбург1235417-191438,9
      13 Аугсбург1242615-211438,9
      14 Герта1225514-171130,6
      15 Штутгарт1225515-211130,6
      16 Байер1223716-25925,0
      17
      Зона вылета
      		Бохум1221911-32719,4
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041213811-28616,7

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