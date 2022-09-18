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Удинезе - Лечче 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
Удинезе
Лечче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Удинезе
      Удине
      Лечче
      Лечче
      Главные тренеры
      ИталияАндреа Соттиль
      ИталияМарко Барони
      История личных встреч
      29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Удинезе1 : 2Лечче
      06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Лечче0 : 1Удинезе
      01.02.2012 Италия - Серия А Тур 21 Удинезе2 : 1Лечче
      11.09.2011 Италия - Серия А Тур 2 Лечче0 : 2Удинезе
      03.04.2011 Италия - Серия А Тур 31 Лечче2 : 0Удинезе
      14.11.2010 Италия - Серия А Тур 12 Удинезе4 : 0Лечче
      01.03.2009 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе2 : 0Лечче
      19.10.2008 Италия - Серия А Тур 7 Лечче2 : 2Удинезе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи12102030-93288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта1283118-82775,0
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1282225-132672,2
      4
      Лига чемпионов
      		Рома1281316-112569,4
      5
      Лига Европы
      		Лацио1273224-82466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М1280425-172466,7
      7 Ювентус1264218-72261,1
      8 Удинезе1264220-122261,1
      9 Торино1252512-141747,2
      10 Салернитана1244416-171644,4
      11 Сассуоло1243514-171541,7
      12 Болонья1234514-181336,1
      13 Фиорентина1234513-171336,1
      14 Эмполи122559-171130,6
      15 Монца1231811-211027,8
      16 Специя1223710-22925,0
      17 Лечче121569-15822,2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Верона1212911-24513,9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе120579-22513,9

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