Удинезе - Лечче 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
04 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Марко Барони
История личных встреч
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|11.09.2011
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 2
|03.04.2011
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|14.11.2010
|Италия - Серия А
|Тур 12
|4 : 0
|01.03.2009
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|19.10.2008
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|72,2
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|69,4
| 5
Лига Европы
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|66,7
|7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|61,1
|8
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|61,1
|9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|47,2
|10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|44,4
|11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|41,7
|12
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|36,1
|13
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|36,1
|14
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|30,6
|15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|27,8
|16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|25,0
|17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|22,2
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|16,7
| 19
Зона вылета
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|13,9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
|13,9