02:41 ()
Свернуть список

Ворскла - Львов 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
04 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур
Ворскла
Львов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Львов, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ворскла
      Полтава
      Львов
      Львов
      Главные тренеры
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      БеларусьОлег Анатольевич Дулуб
      История личных встреч
      11.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Львов1 : 1Ворскла
      08.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Ворскла4 : 1Львов
      11.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Ворскла2 : 1Львов
      01.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Львов1 : 0Ворскла
      30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Ворскла2 : 0Львов
      03.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 7 Львов2 : 2Ворскла
      31.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 2 Ворскла1 : 1Львов
      09.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Львов2 : 0Ворскла
      10.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Ворскла3 : 2Львов
      04.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Львов0 : 2Ворскла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1981021-42592,6
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр862018-52083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л961220-131970,4
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия852113-81770,8
      5 Колос94328-71555,6
      6 Металлист942313-151451,9
      7 Верес1042411-121446,7
      8 Динамо К841312-111354,2
      9 Ворскла1032512-141136,7
      10 Металлист 192592438-121037,0
      11 Минай92346-9933,3
      12 Рух В922510-15829,6
      13 Кривбасс91355-11622,2
      14 Львов91357-15622,2
      15
      Зона вылета
      		Ингулец80447-11416,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец90365-14311,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close