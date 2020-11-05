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Сочи - Спартак М 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак М, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
14.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М3 : 0Сочи
13.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Сочи3 : 0Спартак М
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М1 : 2Сочи
11.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М4 : 0Сочи
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Сочи1 : 0Спартак М
09.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М2 : 2Сочи
11.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Сочи1 : 0Спартак М
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М1 : 0Сочи
22.06.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2019 Спартак М7 : 1Сочи
24.06.2018 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2018 Спартак М2 : 0Сочи

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