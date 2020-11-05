Сочи - Спартак М 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак М, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|14.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|3 : 0
|13.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|3 : 0
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 2
|11.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|4 : 0
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|09.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|22.06.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2019
|7 : 1
|24.06.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2018
|2 : 0