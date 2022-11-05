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Зенит - Ахмат 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
06.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат0 : 0Зенит
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ахмат0 : 2Зенит
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит3 : 1Ахмат
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Зенит4 : 0Ахмат
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ахмат2 : 2Зенит
11.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат1 : 1Зенит
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 2 ДВЗенит
17.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит0 : 0Ахмат
04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ахмат1 : 1Зенит
04.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит1 : 0Ахмат

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