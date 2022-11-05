Зенит - Ахмат 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|06.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 2
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|4 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|04.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0