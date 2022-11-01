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Факел - Краснодар 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Краснодар2 : 2Факел
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Факел2 : 1Краснодар

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