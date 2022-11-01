ЦСКА - Пари Нижний Новгород 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|31.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 2
|04.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 2
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 2
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1