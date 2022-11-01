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ЦСКА - Пари Нижний Новгород 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
31.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Пари Нижний Новгород2 : 2ЦСКА
04.07.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 2Пари Нижний Новгород
26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
05.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Пари Нижний Новгород

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