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Лидс Юнайтед - Борнмут 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
05 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
Лидс Юнайтед
Борнмут

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Борнмут, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
США Джесси Марш
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
20.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Лидс Юнайтед1 : 0Борнмут
16.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Борнмут1 : 3Лидс Юнайтед
25.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 38 Борнмут4 : 1Лидс Юнайтед
01.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 10 Лидс Юнайтед2 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал12101130-113186,1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1292137-112980,6
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1382326-162666,7
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед1366124-102461,5
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед1272317-162363,9
6 Челси1263317-152158,3
7 Фулхэм1354422-221948,7
8 Брайтон энд Хоув Альбион1253419-151850,0
9 Ливерпуль1244423-151644,4
10 Кристал Пэлас1244413-161644,4
11 Брентфорд1336419-221538,5
12 Эвертон1335511-121435,9
13 Вест Хэм Юнайтед1342711-131435,9
14 Борнмут1334612-281333,3
15 Лидс Юнайтед1233615-191233,3
16 Астон Вилла1333711-201230,8
17 Саутгемптон1333711-201230,8
18
Зона вылета
Лестер Сити1332821-251128,2
19
Зона вылета
Вулверхэмптон132476-191025,6
20
Зона вылета
Ноттингем Форест132388-28923,1

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