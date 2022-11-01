00:41 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Фулхэм 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 1Фулхэм
13.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Фулхэм0 : 3Манчестер Сити
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
26.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 0Фулхэм
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Фулхэм0 : 2Манчестер Сити
01.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
15.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Сити3 : 0Фулхэм
22.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Сити5 : 0Фулхэм
21.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 17 Фулхэм2 : 4Манчестер Сити
19.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Сити2 : 0Фулхэм

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close