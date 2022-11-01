Манчестер Сити - Фулхэм 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|01.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|22.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|5 : 0
|21.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 4
|19.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0