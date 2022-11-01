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Эвертон - Лестер Сити 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
05 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Эвертон
Лестер Сити

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Лестер Сити, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
08.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити1 : 2Эвертон
20.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон1 : 1Лестер Сити
27.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Эвертон1 : 1Лестер Сити
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Лестер Сити0 : 2Эвертон
01.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон2 : 1Лестер Сити
18.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон2 : 2 2 : 4Лестер Сити
01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити2 : 1Эвертон
01.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон0 : 1Лестер Сити
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 2Эвертон
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Эвертон2 : 1Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал12101130-113186,1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1292137-112980,6
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1382326-162666,7
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед1366124-102461,5
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед1272317-162363,9
6 Челси1263317-152158,3
7 Фулхэм1354422-221948,7
8 Брайтон энд Хоув Альбион1253419-151850,0
9 Ливерпуль1244423-151644,4
10 Кристал Пэлас1244413-161644,4
11 Брентфорд1336419-221538,5
12 Эвертон1335511-121435,9
13 Вест Хэм Юнайтед1342711-131435,9
14 Борнмут1334612-281333,3
15 Лидс Юнайтед1233615-191233,3
16 Астон Вилла1333711-201230,8
17 Саутгемптон1333711-201230,8
18
Зона вылета
Лестер Сити1332821-251128,2
19
Зона вылета
Вулверхэмптон132476-191025,6
20
Зона вылета
Ноттингем Форест132388-28923,1

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