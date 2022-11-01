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Ноттингем Форест - Брентфорд 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брентфорд, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Брентфорд1 : 1Ноттингем Форест
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Ноттингем Форест1 : 3Брентфорд
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Брентфорд0 : 1Ноттингем Форест
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Ноттингем Форест1 : 0Брентфорд
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Ноттингем Форест2 : 1Брентфорд
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Брентфорд2 : 1Ноттингем Форест
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Ноттингем Форест0 : 1Брентфорд
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Брентфорд3 : 4Ноттингем Форест
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Ноттингем Форест2 : 3Брентфорд
16.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Брентфорд1 : 0Ноттингем Форест

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