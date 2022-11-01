Ноттингем Форест - Брентфорд 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брентфорд, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|1 : 3
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|0 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 0
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 1
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|2 : 1
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 1
|12.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|3 : 4
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|2 : 3
|16.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 0