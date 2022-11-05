Хетафе - Кадис 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
05 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Кадис, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|19.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|4 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 2
|11.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|3 : 2
|11.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|86,1
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|63,9
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|61,1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|58,3
|7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|55,6
|8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|50,0
|9
|Райо Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|50,0
|10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|41,7
|11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|38,9
|12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|36,1
|13
|Хетафе
|12
|3
|4
|5
|12-19
|13
|36,1
|14
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|36,1
|15
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|30,6
|16
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|30,6
|17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|16-20
|10
|27,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|27,8
| 19
Зона вылета
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|27,8
| 20
Зона вылета
|Эльче
|12
|0
|4
|8
|8-27
|4
|11,1