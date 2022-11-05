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Хетафе - Кадис 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
05 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Хетафе
Кадис

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Кадис, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
19.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Кадис1 : 1Хетафе
21.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Хетафе4 : 0Кадис
10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Хетафе0 : 1Кадис
20.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Кадис0 : 2Хетафе
11.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Хетафе3 : 2Кадис
11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Кадис3 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид12102029-103288,9
2
Лига чемпионов
Барселона12101129-43186,1
3
Лига чемпионов
Атлетико М1272320-122363,9
4
Лига чемпионов
Бетис1272316-82363,9
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1271416-152261,1
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1263320-122158,3
7 Осасуна1262413-112055,6
8 Вильярреал1253414-81850,0
9 Райо Вальекано1253417-141850,0
10 Валенсия1243518-141541,7
11 Вальядолид1242611-171438,9
12 Мальорка1234510-131336,1
13 Хетафе1234512-191336,1
14 Альмерия1241715-201336,1
15 Эспаньол1225515-201130,6
16 Сельта1232713-241130,6
17 Жирона1224616-201027,8
18
Зона вылета
Кадис122468-241027,8
19
Зона вылета
Севилья1224611-191027,8
20
Зона вылета
Эльче120488-27411,1

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