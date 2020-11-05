Сельта - Осасуна 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 1
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|19.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 0
|18.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|03.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
|23.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1