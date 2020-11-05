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Сельта - Осасуна 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
19.01.2022 Испания - Примера Тур 21 Сельта2 : 0Осасуна
23.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Осасуна0 : 0Сельта
25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Сельта2 : 1Осасуна
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Осасуна2 : 0Сельта
11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Осасуна2 : 1Сельта
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Сельта1 : 1Осасуна
19.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Сельта3 : 0Осасуна
18.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Осасуна0 : 0Сельта
03.05.2014 Испания - Примера Тур 36 Осасуна0 : 2Сельта
23.12.2013 Испания - Примера Тур 17 Сельта1 : 1Осасуна

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