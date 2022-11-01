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Барселона - Альмерия 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Альмерия, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
08.04.2015 Испания - Примера Тур 30 Барселона4 : 0Альмерия
08.11.2014 Испания - Примера Тур 11 Альмерия1 : 2Барселона
03.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Барселона4 : 1Альмерия
28.09.2013 Испания - Примера Тур 7 Альмерия0 : 2Барселона
09.04.2011 Испания - Примера Тур 31 Барселона3 : 1Альмерия
02.02.2011 Кубок Испании 1/2 финала Альмерия0 : 3Барселона
26.01.2011 Кубок Испании 1/2 финала Барселона5 : 0Альмерия
20.11.2010 Испания - Примера Тур 12 Альмерия0 : 8Барселона
06.03.2010 Испания - Примера Тур 25 Альмерия2 : 2Барселона
03.10.2009 Испания - Примера Тур 6 Барселона1 : 0Альмерия

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