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Аяччо - Страсбург 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
05 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция)
Аяччо
Страсбург

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Страсбург, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
17.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 33 Страсбург4 : 2Аяччо
18.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 15 Аяччо2 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
ПСЖ13 35
2
Лига чемпионов
Ланс13 30
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн13 27
4
Лига Европы
Лорьян13 27
5
Квалификация Лиги конференций
Марсель13 24
6 Монако13 24
7 Лилль13 22
8 Лион13 20
9 Клермон13 18
10 Ницца13 16
11 Тулуза13 16
12 Труа13 13
13 Реймс13 13
14 Монпелье13 12
15 Нант13 12
16 Осер13 12
17
Зона вылета
Страсбург13 10
18
Зона вылета
Брест13 10
19
Зона вылета
Аяччо13 8
20
Зона вылета
Анже13 8

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