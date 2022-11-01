Аяччо - Страсбург 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
05 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Страсбург, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аяччо
Аяччо
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|17.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 33
|4 : 2
|18.11.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 15
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|35
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|30
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|13
|27
| 4
Лига Европы
|Лорьян
|13
|27
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|13
|24
|6
|Монако
|13
|24
|7
|Лилль
|13
|22
|8
|Лион
|13
|20
|9
|Клермон
|13
|18
|10
|Ницца
|13
|16
|11
|Тулуза
|13
|16
|12
|Труа
|13
|13
|13
|Реймс
|13
|13
|14
|Монпелье
|13
|12
|15
|Нант
|13
|12
|16
|Осер
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Брест
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|13
|8
| 20
Зона вылета
|Анже
|13
|8