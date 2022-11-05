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Анже - Ланс 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
05 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Анже
Ланс

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ланс, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Франция Франк Эз
История личных встреч
27.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 26 Анже1 : 2Ланс
26.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Ланс2 : 2Анже
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Анже2 : 2Ланс
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Ланс1 : 3Анже
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ13112036-83589,7
2
Лига чемпионов
Ланс1393122-83076,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн1383228-122769,2
4
Лига Европы
Лорьян1383224-182769,2
5
Квалификация Лиги конференций
Марсель1373322-112461,5
6 Монако1373325-182461,5
7 Лилль1371525-222256,4
8 Лион1362522-162051,3
9 Клермон1353517-201846,2
10 Ницца1344513-161641,0
11 Тулуза1344519-231641,0
12 Труа1334624-281333,3
13 Реймс1327414-201333,3
14 Монпелье1340922-271230,8
15 Нант1326515-211230,8
16 Осер1333713-251230,8
17
Зона вылета
Страсбург1317514-211025,6
18
Зона вылета
Брест1324714-261025,6
19
Зона вылета
Аяччо132298-20820,5
20
Зона вылета
Анже1322914-31820,5

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