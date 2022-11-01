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Эмполи - Сассуоло 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
05 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Эмполи
Сассуоло

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Сассуоло, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
09.01.2022 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи1 : 5Сассуоло
31.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Сассуоло1 : 2Эмполи
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Эмполи3 : 0Сассуоло
21.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Сассуоло3 : 1Эмполи
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Эмполи1 : 3Сассуоло
04.12.2016 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло3 : 0Эмполи
21.02.2016 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло3 : 2Эмполи
04.10.2015 Италия - Серия А Тур 7 Эмполи1 : 0Сассуоло
22.03.2015 Италия - Серия А Тур 28 Эмполи3 : 1Сассуоло
28.10.2014 Италия - Серия А Тур 9 Сассуоло3 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи12102030-93288,9
2
Лига чемпионов
Аталанта1283118-82775,0
3
Лига чемпионов
Милан1282225-132672,2
4
Лига чемпионов
Рома1281316-112569,4
5
Лига Европы
Лацио1273224-82466,7
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М1280425-172466,7
7 Ювентус1264218-72261,1
8 Удинезе1264220-122261,1
9 Торино1252512-141747,2
10 Салернитана1244416-171644,4
11 Сассуоло1243514-171541,7
12 Болонья1234514-181336,1
13 Фиорентина1234513-171336,1
14 Эмполи122559-171130,6
15 Монца1231811-211027,8
16 Специя1223710-22925,0
17 Лечче121569-15822,2
18
Зона вылета
Сампдория121386-21616,7
19
Зона вылета
Верона1212911-24513,9
20
Зона вылета
Кремонезе120579-22513,9

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