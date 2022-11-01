00:42 ()
Свернуть список

Салернитана - Кремонезе 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Кремонезе, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
06.03.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Кремонезе0 : 1Салернитана
23.11.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 8 Салернитана2 : 1Кремонезе
29.06.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Салернитана3 : 3Кремонезе
10.11.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Кремонезе1 : 0Салернитана
26.02.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 26 Салернитана2 : 0Кремонезе
06.10.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 7 Кремонезе0 : 0Салернитана
17.04.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Кремонезе1 : 1Салернитана
19.11.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Салернитана1 : 1Кремонезе

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close