Салернитана - Кремонезе 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Кремонезе, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|06.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|0 : 1
|23.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|2 : 1
|29.06.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|3 : 3
|10.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|1 : 0
|26.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 26
|2 : 0
|06.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 7
|0 : 0
|17.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 36
|1 : 1
|19.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 15
|1 : 1