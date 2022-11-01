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Аталанта - Наполи 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
03.04.2022 Италия - Серия А Тур 31 Аталанта1 : 3Наполи
04.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Наполи2 : 3Аталанта
21.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Аталанта4 : 2Наполи
10.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Аталанта3 : 1Наполи
03.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Наполи0 : 0Аталанта
17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Наполи4 : 1Аталанта
02.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Аталанта2 : 0Наполи
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Наполи2 : 2Аталанта
22.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Наполи1 : 2Аталанта
03.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Аталанта1 : 2Наполи

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