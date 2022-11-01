Аталанта - Наполи 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|4 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 0
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|22.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 2
|03.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2