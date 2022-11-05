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Милан - Специя 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Специя, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.01.2022 Италия - Серия А Тур 22 Милан1 : 2Специя
25.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Специя1 : 2Милан
13.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Специя2 : 0Милан
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Милан3 : 0Специя
15.01.2014 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 1Специя

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