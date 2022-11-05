Милан - Специя 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Специя, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 2
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 0
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|3 : 0
|15.01.2014
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1