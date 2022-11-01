Боруссия Д - Бохум 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бохум, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|2 : 2
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 4
|18.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 2
|02.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 3
|05.10.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1