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Боруссия Д - Бохум 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бохум, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
30.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д3 : 4Бохум
11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Бохум1 : 1Боруссия Д
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д1 : 3Бохум
22.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Бохум2 : 2Боруссия Д
13.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум1 : 4Боруссия Д
18.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 0Бохум
18.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум0 : 2Боруссия Д
02.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 1Бохум
29.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 26 Бохум3 : 3Боруссия Д
05.10.2007 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 1Бохум

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