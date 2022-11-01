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Майнц - Вольфсбург 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вольфсбург, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
22.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург5 : 0Майнц
04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Майнц3 : 0Вольфсбург
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 2Вольфсбург
23.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург4 : 0Майнц
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Майнц0 : 1Вольфсбург
16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Вольфсбург3 : 0Майнц
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц0 : 0Вольфсбург
23.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Майнц1 : 1Вольфсбург
30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 1Майнц

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