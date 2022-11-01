Майнц - Вольфсбург 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вольфсбург, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|22.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|5 : 0
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 3
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 2
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|4 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|3 : 0
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 0
|23.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1