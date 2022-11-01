Герта - Бавария 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Бавария, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 4
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|5 : 0
|05.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 1
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|4 : 3
|19.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 4
|16.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 2
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 0
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|28.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 0
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 0