Хоффенхайм - РБ Лейпциг 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 0
|16.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 1
|12.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 1
|25.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 2
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 5