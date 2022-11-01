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Аугсбург - Айнтрахт 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
05 Ноября 2022 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Аугсбург
Айнтрахт Ф

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
16.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 19 Аугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
20.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф2 : 0Аугсбург
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Ф5 : 0Аугсбург
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
14.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Айнтрахт Ф1 : 3Аугсбург
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург1 : 3Айнтрахт Ф
04.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Аугсбург3 : 0Айнтрахт Ф
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Айнтрахт Ф1 : 2Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Унион1282221-92672,2
2
Лига чемпионов
Бавария1274138-102569,4
3
Лига чемпионов
Фрайбург1273218-132466,7
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1271420-152261,1
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф1262425-202055,6
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг1254322-181952,8
7 Хоффенхайм1253418-131850,0
8 Вердер1253421-181850,0
9 Майнц1253418-191850,0
10 Кёльн1245320-231747,2
11 Боруссия М1244420-191644,4
12 Вольфсбург1235417-191438,9
13 Аугсбург1242615-211438,9
14 Герта1225514-171130,6
15 Штутгарт1225515-211130,6
16 Байер1223716-25925,0
17
Зона вылета
Бохум1221911-32719,4
18
Зона вылета
Шальке-041213811-28616,7

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