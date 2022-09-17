Вердер - Шальке-04 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
05 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Шальке-04, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Франк Крамер
|Томас Райс
История личных встреч
|23.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
|20.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|1 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 2
|08.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 2
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|72,2
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|7
|1
|4
|20-15
|22
|61,1
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|52,8
|7
|Хоффенхайм
|12
|5
|3
|4
|18-13
|18
|50,0
|8
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|50,0
|9
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|50,0
|10
|Кёльн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|47,2
|11
|Боруссия М
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|44,4
|12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|38,9
|13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|38,9
|14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|30,6
|15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|30,6
|16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|25,0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|19,4
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|12
|1
|3
|8
|11-28
|6
|16,7