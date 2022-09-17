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Вердер - Шальке-04 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
05 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Вердер
Шальке-04

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Шальке-04, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вердер
      Бремен
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Главные тренеры
      ГерманияОле Вернер
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияТомас Райс
      История личных встреч
      23.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Шальке-041 : 4Вердер
      20.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Вердер1 : 1Шальке-04
      30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Вердер1 : 1Шальке-04
      26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Шальке-041 : 3Вердер
      30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Шальке-040 : 1Вердер
      23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Вердер1 : 2Шальке-04
      03.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Шальке-040 : 2Вердер
      08.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Вердер4 : 2Шальке-04
      20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-040 : 2Вердер
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Шальке-041 : 2Вердер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1282221-92672,2
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1274138-102569,4
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1273218-132466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1271420-152261,1
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1262425-202055,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1254322-181952,8
      7 Хоффенхайм1253418-131850,0
      8 Вердер1253421-181850,0
      9 Майнц1253418-191850,0
      10 Кёльн1245320-231747,2
      11 Боруссия М1244420-191644,4
      12 Вольфсбург1235417-191438,9
      13 Аугсбург1242615-211438,9
      14 Герта1225514-171130,6
      15 Штутгарт1225515-211130,6
      16 Байер1223716-25925,0
      17
      Зона вылета
      		Бохум1221911-32719,4
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041213811-28616,7

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