Порту - Пасуш де Феррейра 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
05 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Пасуш де Феррейра, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
|Жозе Мота
История личных встреч
|06.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 4
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 1
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|2 : 0
|16.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|30.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|11.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|30.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|2 : 3
|21.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29-5
|31
|93,9
|2
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27-10
|25
|75,8
|3
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23-8
|23
|69,7
|4
|Каза Пия
|11
|6
|2
|3
|11-8
|20
|60,6
|5
|Витория Гимарайнш
|11
|6
|2
|3
|13-10
|20
|60,6
|6
|Спортинг
|10
|6
|1
|3
|21-12
|19
|63,3
|7
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13-18
|17
|51,5
|8
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|48,5
|9
|Портимоненсе
|11
|5
|1
|5
|9-11
|16
|48,5
|10
|Арока
|11
|4
|4
|3
|13-18
|16
|48,5
|11
|Визела
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|36,4
|12
|Шавиш
|10
|3
|3
|4
|9-15
|12
|40,0
|13
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14-18
|12
|36,4
|14
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|30,3
|15
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8-12
|9
|27,3
|16
|Жил Висенте
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|27,3
|17
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
|15,2
|18
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7-20
|2
|6,1