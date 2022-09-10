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Порту - Пасуш де Феррейра 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
05 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
Порту
Пасуш де Феррейра

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Пасуш де Феррейра, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Пасуш де Феррейра
      Пасуш де Феррейра
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияСезар Пауло Силва Пейшоту
      ПортугалияЖозе Мота
      История личных встреч
      06.03.2022 Португалия - Примейра Тур 25 Пасуш де Феррейра2 : 4Порту
      02.10.2021 Португалия - Примейра Тур 8 Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
      14.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
      16.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
      30.10.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Пасуш де Феррейра3 : 2Порту
      29.06.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Пасуш де Феррейра0 : 1Порту
      02.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
      11.03.2018 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту
      30.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Пасуш де Феррейра2 : 3Порту
      21.10.2017 Португалия - Примейра Тур 9 Порту6 : 1Пасуш де Феррейра
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика11101029-53193,9
      2 Брага1181227-102575,8
      3 Порту1172223-82369,7
      4 Каза Пия1162311-82060,6
      5 Витория Гимарайнш1162313-102060,6
      6 Спортинг1061321-121963,3
      7 Боавишта1152413-181751,5
      8 Эшторил1144312-101648,5
      9 Портимоненсе115159-111648,5
      10 Арока1144313-181648,5
      11 Визела113359-121236,4
      12 Шавиш103349-151240,0
      13 Риу Аве1133514-181236,4
      14 Фамаликан1131710-161030,3
      15 Санта-Клара112368-12927,3
      16 Жил Висенте112369-16927,3
      17 Маритиму111288-26515,2
      18 Пасуш де Феррейра110297-2026,1

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