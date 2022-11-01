Спортинг - Витория Гимарайнш 05 Ноября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 3
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 0
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 4
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 2
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 1
|27.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 0
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|01.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 0
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 5