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Спортинг - Витория Гимарайнш 05 Ноября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
19.03.2022 Португалия - Примейра Тур 27 Витория Гимарайнш1 : 3Спортинг
30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
27.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Витория Гимарайнш1 : 0Спортинг
01.02.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Витория Гимарайнш0 : 5Спортинг

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