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Металлист 1925 - Верес 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
05 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур
Металлист 1925
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Верес, которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Металлист 1925
      Харьков
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      История личных встреч
      22.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Верес2 : 0Металлист 1925
      16.05.2021 Украина - Первая лига Тур 26 Металлист 19254 : 1Верес
      05.11.2020 Украина - Первая лига Тур 11 Верес0 : 0Металлист 1925
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1981021-42592,6
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр862018-52083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л961220-131970,4
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия852113-81770,8
      5 Колос94328-71555,6
      6 Металлист942313-151451,9
      7 Верес1042411-121446,7
      8 Ворскла1142513-141442,4
      9 Динамо К841312-111354,2
      10 Металлист 192592438-121037,0
      11 Минай92346-9933,3
      12 Рух В922510-15829,6
      13 Кривбасс91355-11622,2
      14 Львов101367-16620,0
      15
      Зона вылета
      		Ингулец80447-11416,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец90365-14311,1

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