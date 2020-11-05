Шахтёр - Ингулец 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
05 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Ингулец , которое состоится 05 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|25
|92,6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|8
|6
|2
|0
|18-5
|20
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|9
|6
|1
|2
|20-13
|19
|70,4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|17
|70,8
|5
|Колос
|9
|4
|3
|2
|8-7
|15
|55,6
|6
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13-15
|14
|51,9
|7
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11-12
|14
|46,7
|8
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|42,4
|9
|Динамо К
|8
|4
|1
|3
|12-11
|13
|54,2
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|10
|37,0
|11
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|9
|33,3
|12
|Рух В
|9
|2
|2
|5
|10-15
|8
|29,6
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|22,2
|14
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|20,0
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|4
|16,7
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|3
|11,1