Урал - Локомотив 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 16-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Локомотив М, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Андрей Витальевич Фёдоров (и.о.)
История личных встреч
|01.10.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 4
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 1
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|4 : 0
|22.05.2019
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 2
|23.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 2
Текстовая трансляция{timer}
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|81,3
|2
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|68,8
|3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|64,4
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|54,2
|6
|Динамо М
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|57,8
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|37,8
|11
|Крылья Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|37,8
|12
|Пари Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|33,3
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|27,1
|14
|Локомотив М
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|26,7
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|13,3