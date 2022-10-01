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Торпедо М - Крылья Советов 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
06 Ноября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 16-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Торпедо М
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Крылья Советов, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      31.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Крылья Советов1 : 1Торпедо М
      28.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 39 Крылья Советов5 : 1Торпедо М
      01.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Торпедо М3 : 1Крылья Советов
      25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Торпедо М2 : 0Крылья Советов
      22.05.2014 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Крылья Советов0 : 0Торпедо М
      18.05.2014 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Торпедо М2 : 0Крылья Советов
      24.09.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Крылья Советов2 : 0Торпедо М
      16.04.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Торпедо М1 : 1Крылья Советов
      10.09.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Крылья Советов0 : 1Торпедо М
      30.04.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Торпедо М0 : 0Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит16123145-73981,3
      2 Спартак М16103338-173368,8
      3 ЦСКА1685329-162960,4
      4 Ростов1585227-212964,4
      5 Ахмат1682625-242654,2
      6 Динамо М1575330-182657,8
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Урал1552817-261737,8
      11 Крылья Советов1545617-221737,8
      12 Пари Нижний Новгород1644819-271633,3
      13 Факел16110521-311327,1
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1513117-26613,3

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