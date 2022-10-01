Торпедо М - Крылья Советов 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
06 Ноября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 16-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
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45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Крылья Советов, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|31.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|28.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 39
|5 : 1
|01.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|3 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|22.05.2014
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|18.05.2014
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 0
|24.09.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0
|16.04.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|10.09.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 1
|30.04.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|81,3
|2
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|68,8
|3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|64,4
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|54,2
|6
|Динамо М
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|57,8
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|37,8
|11
|Крылья Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|37,8
|12
|Пари Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|33,3
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|27,1
|14
|Локомотив М
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|26,7
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|13,3