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Ростов - Динамо М 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 16-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ростов
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      18.10.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
      17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Динамо М1 : 1Ростов
      20.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 1Ростов
      23.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов0 : 2Динамо М
      28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов4 : 1Динамо М
      19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 0Ростов
      23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М2 : 1Ростов
      28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ростов3 : 0Динамо М
      10.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М0 : 0Ростов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит16123145-73981,3
      2 Спартак М16103338-173368,8
      3 ЦСКА1685329-162960,4
      4 Ростов1585227-212964,4
      5 Ахмат1682625-242654,2
      6 Динамо М1575330-182657,8
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Урал1552817-261737,8
      11 Крылья Советов1545617-221737,8
      12 Пари Нижний Новгород1644819-271633,3
      13 Факел16110521-311327,1
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1513117-26613,3

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