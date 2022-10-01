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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      АнглияАарон Данкс (и.о.)
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      23.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
      15.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла2 : 2Манчестер Юнайтед
      10.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
      25.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 1Астон Вилла
      09.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла1 : 3Манчестер Юнайтед
      01.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед2 : 1Астон Вилла
      12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Манчестер Юнайтед
      09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Астон Вилла0 : 3Манчестер Юнайтед
      01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
      16.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити13102139-123282,1
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал12101130-113186,1
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1382326-162666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1366124-102461,5
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1272317-162363,9
      6 Брайтон энд Хоув Альбион1363422-172153,8
      7 Челси1263317-152158,3
      8 Фулхэм1454523-241945,2
      9 Ливерпуль1244423-151644,4
      10 Брентфорд1437421-241638,1
      11 Кристал Пэлас1244413-161644,4
      12 Лидс Юнайтед1343619-221538,5
      13 Лестер Сити1442823-251433,3
      14 Вест Хэм Юнайтед1342711-131435,9
      15 Эвертон1435611-141433,3
      16 Борнмут1434715-321331,0
      17 Астон Вилла1333711-201230,8
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон1333711-201230,8
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон142488-221023,8
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест1424810-301023,8

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