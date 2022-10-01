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Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Главные тренеры
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      АнглияЭдди Хау
      История личных встреч
      10.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Саутгемптон1 : 2Ньюкасл Юнайтед
      28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Саутгемптон
      06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Саутгемптон
      06.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Саутгемптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
      08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Саутгемптон
      20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Саутгемптон
      27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон0 : 0Ньюкасл Юнайтед
      10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед3 : 0Саутгемптон
      15.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити13102139-123282,1
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал12101130-113186,1
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1382326-162666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1366124-102461,5
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1272317-162363,9
      6 Брайтон энд Хоув Альбион1363422-172153,8
      7 Челси1263317-152158,3
      8 Фулхэм1454523-241945,2
      9 Ливерпуль1244423-151644,4
      10 Брентфорд1437421-241638,1
      11 Кристал Пэлас1244413-161644,4
      12 Лидс Юнайтед1343619-221538,5
      13 Лестер Сити1442823-251433,3
      14 Вест Хэм Юнайтед1342711-131435,9
      15 Эвертон1435611-141433,3
      16 Борнмут1434715-321331,0
      17 Астон Вилла1333711-201230,8
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон1333711-201230,8
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон142488-221023,8
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест1424810-301023,8

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