Тоттенхэм - Ливерпуль 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Юрген Клопп
История личных встреч
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 2
|28.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|01.06.2019
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|31.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 1
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|04.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 2
Текстовая трансляция{timer}
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|82,1
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|86,1
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|61,5
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|63,9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|53,8
|7
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|58,3
|8
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|45,2
|9
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|44,4
|10
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|38,1
|11
|Кристал Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|44,4
|12
|Лидс Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|38,5
|13
|Лестер Сити
|14
|4
|2
|8
|23-25
|14
|33,3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|35,9
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11-14
|14
|33,3
|16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|31,0
|17
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|23,8
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
|23,8