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Атлетико - Эспаньол 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
06 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Атлетико М
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эспаньол, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      17.04.2022 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 1Эспаньол
      12.09.2021 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол1 : 2Атлетико М
      01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Эспаньол1 : 1Атлетико М
      10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Атлетико М3 : 1Эспаньол
      04.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Эспаньол3 : 0Атлетико М
      22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Атлетико М1 : 0Эспаньол
      06.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М0 : 2Эспаньол
      22.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Эспаньол1 : 0Атлетико М
      22.04.2017 Испания - Примера Тур 33 Эспаньол0 : 1Атлетико М
      03.12.2016 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М0 : 0Эспаньол
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона13111131-43487,2
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид12102029-103288,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1272320-122363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис1272316-82363,9
      5
      Лига Европы
      		Осасуна1372415-122359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад1271416-152261,1
      7 Атлетик Б1363421-142153,8
      8 Вильярреал1253414-81850,0
      9 Райо Вальекано1253417-141850,0
      10 Вальядолид1352613-181743,6
      11 Валенсия1243518-141541,7
      12 Хетафе1335512-191435,9
      13 Мальорка1234510-131336,1
      14 Альмерия1341815-221333,3
      15 Жирона1334618-211333,3
      16 Сельта1332814-261128,2
      17 Эспаньол1225515-201130,6
      18
      Зона вылета
      		Кадис132568-241128,2
      19
      Зона вылета
      		Севилья1224611-191027,8
      20
      Зона вылета
      		Эльче130499-29410,3

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