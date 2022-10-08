Вильярреал - Мальорка 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
06 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Мальорка, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|22.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|16.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 1
|19.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 24
|4 : 0
|21.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|08.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 0
|18.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 1
|07.02.2010
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|13.09.2009
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|11
|1
|1
|31-4
|34
|87,2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|88,9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|63,9
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|7
|2
|4
|15-12
|23
|59,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|61,1
|7
|Атлетик Б
|13
|6
|3
|4
|21-14
|21
|53,8
|8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|50,0
|9
|Райо Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|50,0
|10
|Вальядолид
|13
|5
|2
|6
|13-18
|17
|43,6
|11
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|41,7
|12
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|35,9
|13
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|36,1
|14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|33,3
|15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|33,3
|16
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|28,2
|17
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|30,6
| 18
Зона вылета
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|28,2
| 19
Зона вылета
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|27,8
| 20
Зона вылета
|Эльче
|13
|0
|4
|9
|9-29
|4
|10,3