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Бетис - Севилья 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
06 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Бетис
Севилья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Севилья
      Севилья
      Главные тренеры
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      АргентинаХорхе Сампаоли
      История личных встреч
      27.02.2022 Испания - Примера Тур 26 Севилья2 : 1Бетис
      16.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 1Севилья
      07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Бетис0 : 2Севилья
      14.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Севилья1 : 0Бетис
      02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 1Севилья
      11.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Севилья2 : 0Бетис
      10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 2Севилья
      13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Севилья3 : 2Бетис
      02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Севилья
      12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Бетис2 : 2Севилья
      Текстовая трансляция
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      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Бетис» — «Севилья». Начало андалусийского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона13111131-43487,2
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид12102029-103288,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1272320-122363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис1272316-82363,9
      5
      Лига Европы
      		Осасуна1372415-122359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад1271416-152261,1
      7 Атлетик Б1363421-142153,8
      8 Вильярреал1253414-81850,0
      9 Райо Вальекано1253417-141850,0
      10 Вальядолид1352613-181743,6
      11 Валенсия1243518-141541,7
      12 Хетафе1335512-191435,9
      13 Мальорка1234510-131336,1
      14 Альмерия1341815-221333,3
      15 Жирона1334618-211333,3
      16 Сельта1332814-261128,2
      17 Эспаньол1225515-201130,6
      18
      Зона вылета
      		Кадис132568-241128,2
      19
      Зона вылета
      		Севилья1224611-191027,8
      20
      Зона вылета
      		Эльче130499-29410,3

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