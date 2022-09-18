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Клермон - Монпелье 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Клермон
Монпелье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Монпелье, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Монпелье
      Монпелье
      Главные тренеры
      ФранцияПаскаль Гастьен
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      История личных встреч
      08.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 36 Клермон2 : 1Монпелье
      05.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 17 Монпелье1 : 0Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ13112036-83589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс14103124-93378,6
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1383228-122769,2
      4
      Лига Европы
      		Лорьян1383224-182769,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель1373322-112461,5
      6 Монако1373325-182461,5
      7 Лилль1371525-222256,4
      8 Лион1362522-162051,3
      9 Клермон1353517-201846,2
      10 Ницца1344513-161641,0
      11 Тулуза1344519-231641,0
      12 Труа1435625-291433,3
      13 Реймс1327414-201333,3
      14 Осер1434714-261331,0
      15 Монпелье1340922-271230,8
      16 Нант1326515-211230,8
      17
      Зона вылета
      		Аяччо1432912-221126,2
      18
      Зона вылета
      		Страсбург1417616-251023,8
      19
      Зона вылета
      		Брест1324714-261025,6
      20
      Зона вылета
      		Анже14221015-33819,0

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