Реймс - Нант 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рудди Буке (Амьен, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Нант, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Нант
Нант
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Уильям Стилл
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|3 : 2
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|16.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|09.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|22.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|89,7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|78,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|69,2
| 4
Лига Европы
|Лорьян
|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|69,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|61,5
|6
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|61,5
|7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|56,4
|8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|51,3
|9
|Клермон
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|46,2
|10
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|41,0
|11
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|41,0
|12
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|33,3
|13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|33,3
|14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|31,0
|15
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|30,8
|16
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|30,8
| 17
Зона вылета
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|26,2
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|23,8
| 19
Зона вылета
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|25,6
| 20
Зона вылета
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
|19,0