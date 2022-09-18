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Тулуза - Монако 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Тулуза
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монако, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тулуза
      Тулуза
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      ФранцияФилипп Монтанье
      БельгияФилипп Клеман
      История личных встреч
      04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Тулуза1 : 2Монако
      02.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако2 : 1Тулуза
      15.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Тулуза1 : 1Монако
      24.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Тулуза3 : 3Монако
      04.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако3 : 2Тулуза
      29.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Монако3 : 1Тулуза
      14.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 9 Тулуза3 : 1Монако
      24.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 22 Монако4 : 0Тулуза
      22.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Тулуза1 : 1Монако
      03.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 35 Монако4 : 1Тулуза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ13112036-83589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс14103124-93378,6
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1383228-122769,2
      4
      Лига Европы
      		Лорьян1383224-182769,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель1373322-112461,5
      6 Монако1373325-182461,5
      7 Лилль1371525-222256,4
      8 Лион1362522-162051,3
      9 Клермон1353517-201846,2
      10 Ницца1344513-161641,0
      11 Тулуза1344519-231641,0
      12 Труа1435625-291433,3
      13 Реймс1327414-201333,3
      14 Осер1434714-261331,0
      15 Монпелье1340922-271230,8
      16 Нант1326515-211230,8
      17
      Зона вылета
      		Аяччо1432912-221126,2
      18
      Зона вылета
      		Страсбург1417616-251023,8
      19
      Зона вылета
      		Брест1324714-261025,6
      20
      Зона вылета
      		Анже14221015-33819,0

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