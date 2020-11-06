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Болонья - Торино 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
06 Ноября 2022 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
Болонья
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Болонья
      Болонья
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      СербияСиниша Михайлович
      ИталияТьяго Мотта
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      06.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Болонья0 : 0Торино
      12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Торино2 : 1Болонья
      21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Болонья1 : 1Торино
      20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Торино1 : 1Болонья
      02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Болонья1 : 1Торино
      12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Торино1 : 0Болонья
      16.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Торино2 : 3Болонья
      21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 2Торино
      06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Торино3 : 0Болонья
      20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Болонья1 : 1Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи13112032-103589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1392227-142974,4
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта1383219-102769,2
      4
      Лига чемпионов
      		Рома1281316-112569,4
      5
      Лига Европы
      		Лацио1273224-82466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М1280425-172466,7
      7 Удинезе1365221-132359,0
      8 Ювентус1264218-72261,1
      9 Салернитана1345418-191743,6
      10 Торино1252512-141747,2
      11 Сассуоло1343614-181538,5
      12 Эмполи1335510-171435,9
      13 Болонья1234514-181336,1
      14 Фиорентина1234513-171336,1
      15 Монца1231811-211027,8
      16 Лечче1316610-16923,1
      17 Специя1323811-24923,1
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе1306711-24615,4
      20
      Зона вылета
      		Верона1212911-24513,9

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