Сампдория - Фиорентина 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Фиорентина, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Деян Станкович
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 1
|02.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 5
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 3
|19.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 1
|13.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|89,7
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|13
|9
|2
|2
|27-14
|29
|74,4
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|69,2
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|69,4
| 5
Лига Европы
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|66,7
|7
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|59,0
|8
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|61,1
|9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|43,6
|10
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|47,2
|11
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|38,5
|12
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|35,9
|13
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|36,1
|14
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|36,1
|15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|27,8
|16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|23,1
|17
|Специя
|13
|2
|3
|8
|11-24
|9
|23,1
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|15,4
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|13,9