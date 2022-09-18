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Сампдория - Фиорентина 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
06 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
Сампдория
Фиорентина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Фиорентина, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Фиорентина
      Флоренция
      Главные тренеры
      ИталияМарко Джампаоло
      СербияДеян Станкович
      ИталияВинченцо Итальяно
      История личных встреч
      16.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Сампдория4 : 1Фиорентина
      30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина3 : 1Сампдория
      14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Сампдория2 : 1Фиорентина
      02.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина1 : 2Сампдория
      16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория1 : 5Фиорентина
      25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина2 : 1Сампдория
      20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина3 : 3Сампдория
      19.09.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория1 : 1Фиорентина
      21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория3 : 1Фиорентина
      13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина3 : 2Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи13112032-103589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1392227-142974,4
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта1383219-102769,2
      4
      Лига чемпионов
      		Рома1281316-112569,4
      5
      Лига Европы
      		Лацио1273224-82466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М1280425-172466,7
      7 Удинезе1365221-132359,0
      8 Ювентус1264218-72261,1
      9 Салернитана1345418-191743,6
      10 Торино1252512-141747,2
      11 Сассуоло1343614-181538,5
      12 Эмполи1335510-171435,9
      13 Болонья1234514-181336,1
      14 Фиорентина1234513-171336,1
      15 Монца1231811-211027,8
      16 Лечче1316610-16923,1
      17 Специя1323811-24923,1
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе1306711-24615,4
      20
      Зона вылета
      		Верона1212911-24513,9

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