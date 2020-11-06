Фрайбург - Кёльн 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
06 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Кёльн, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 4
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|5 : 0
|02.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|4 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 2
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 2
|10.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 4
|12.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|16.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|8
|4
|1
|41-12
|28
|71,8
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|72,2
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|64,1
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|66,7
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|59,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|56,4
|7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|53,8
|8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|48,7
|9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|46,2
|10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|46,2
|11
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|43,6
|12
|Кёльн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|47,2
|13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|35,9
|14
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|28,2
|15
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|28,2
|16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|25,0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|17,9
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
|15,4