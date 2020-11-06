08:07 ()
Свернуть список

Фрайбург - Кёльн 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
06 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
Фрайбург
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Кёльн, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фрайбург
      Фрайбург
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      ГерманияКристиан Штрайх
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      05.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 21 Кёльн1 : 0Фрайбург
      11.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 Фрайбург1 : 1Кёльн
      09.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Кёльн1 : 4Фрайбург
      09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Фрайбург5 : 0Кёльн
      02.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн4 : 0Фрайбург
      31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Фрайбург1 : 2Кёльн
      28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Фрайбург3 : 2Кёльн
      10.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн3 : 4Фрайбург
      12.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Фрайбург2 : 1Кёльн
      16.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 3 Кёльн3 : 0Фрайбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1384141-122871,8
      2
      Лига чемпионов
      		Унион1282221-92672,2
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1381423-152564,1
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1273218-132466,7
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1372427-212359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1364325-192256,4
      7 Вердер1363423-192153,8
      8 Боруссия М1354423-201948,7
      9 Хоффенхайм1353519-161846,2
      10 Майнц1353518-221846,2
      11 Вольфсбург1345420-191743,6
      12 Кёльн1245320-231747,2
      13 Аугсбург1342716-231435,9
      14 Герта1325616-201128,2
      15 Штутгарт1325616-241128,2
      16 Байер1223716-25925,0
      17
      Зона вылета
      		Бохум13211011-35717,9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041313912-30615,4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close