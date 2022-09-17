08:07 ()
Свернуть список

Эшторил - Бенфика 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
06 Ноября 2022 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Эшторил
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Бенфика, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эшторил
      Эшторил
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияНелсон Александр Вериссимо
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      20.03.2022 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика2 : 1Эшторил
      30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Эшторил1 : 1Бенфика
      04.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 0Эшторил
      11.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Эшторил1 : 3Бенфика
      21.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Эшторил1 : 2Бенфика
      09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика3 : 1Эшторил
      29.04.2017 Португалия - Примейра Тур 31 Бенфика2 : 1Эшторил
      05.04.2017 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика3 : 3Эшторил
      28.02.2017 Кубок Португалии 1/2 финала Эшторил1 : 2Бенфика
      17.12.2016 Португалия - Примейра Тур 14 Эшторил0 : 1Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика11101029-53193,9
      2 Порту1282227-82672,2
      3 Брага1181227-102575,8
      4 Спортинг1171324-122266,7
      5 Каза Пия1162311-82060,6
      6 Витория Гимарайнш1262413-132055,6
      7 Портимоненсе1261511-121952,8
      8 Арока1254314-181952,8
      9 Боавишта1152413-181751,5
      10 Эшторил1144312-101648,5
      11 Визела123369-131233,3
      12 Шавиш103349-151240,0
      13 Риу Аве1133514-181236,4
      14 Фамаликан1131710-161030,3
      15 Санта-Клара112368-12927,3
      16 Жил Висенте1223710-18925,0
      17 Маритиму111288-26515,2
      18 Пасуш де Феррейра1202107-2425,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close