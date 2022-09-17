Эшторил - Бенфика 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
06 Ноября 2022 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Бенфика, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 1
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|11.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 3
|21.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 2
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 1
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 1
|05.04.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 3
|28.02.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 2
|17.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29-5
|31
|93,9
|2
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27-8
|26
|72,2
|3
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27-10
|25
|75,8
|4
|Спортинг
|11
|7
|1
|3
|24-12
|22
|66,7
|5
|Каза Пия
|11
|6
|2
|3
|11-8
|20
|60,6
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13-13
|20
|55,6
|7
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11-12
|19
|52,8
|8
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14-18
|19
|52,8
|9
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13-18
|17
|51,5
|10
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|48,5
|11
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9-13
|12
|33,3
|12
|Шавиш
|10
|3
|3
|4
|9-15
|12
|40,0
|13
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14-18
|12
|36,4
|14
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|30,3
|15
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8-12
|9
|27,3
|16
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10-18
|9
|25,0
|17
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
|15,2
|18
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7-24
|2
|5,6