Аякс - ПСВ Эйндховен 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 Ноября 2022 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|30.07.2022
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|3 : 5
|17.04.2022
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|5 : 0
|07.08.2021
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 1
|10.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|2 : 2
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 0
|22.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|28
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|12
|26
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|11
|24
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|13
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|20
|8
|Утрехт
|12
|18
|9
|Валвейк
|12
|14
|10
|НЕК Неймеген
|13
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|12
|13
|12
|Эксельсиор
|13
|13
|13
|Фортуна
|13
|12
|14
|Гронинген
|12
|12
|15
|Витесс
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|12
|6