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Аякс - ПСВ Эйндховен 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 Ноября 2022 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Аякс
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      30.07.2022 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс3 : 5ПСВ Эйндховен
      17.04.2022 Кубок Нидерландов Финал ПСВ Эйндховен2 : 1Аякс
      23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
      24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс5 : 0ПСВ Эйндховен
      07.08.2021 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс0 : 4ПСВ Эйндховен
      28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
      10.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс2 : 1ПСВ Эйндховен
      10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
      02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 0ПСВ Эйндховен
      22.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс11 28
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен12 27
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар12 26
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте12 25
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд11 24
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта13 23
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен13 20
      8 Утрехт12 18
      9 Валвейк12 14
      10 НЕК Неймеген13 14
      11 Гоу Эхед Иглс12 13
      12 Эксельсиор13 13
      13 Фортуна13 12
      14 Гронинген12 12
      15 Витесс12 11
      16
      Стыковая зона
      		Эммен13 10
      17
      Зона вылета
      		Камбюр12 8
      18
      Зона вылета
      		Волендам12 6

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