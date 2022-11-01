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Валвейк - АЗ Алкмар 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
06 Ноября 2022 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды)
Валвейк
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Валвейк
      Валвейк
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыДжозеф Остинг
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 АЗ Алкмар1 : 3Валвейк
      09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Валвейк0 : 4АЗ Алкмар
      14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Валвейк1 : 0АЗ Алкмар
      01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Валвейк1 : 3АЗ Алкмар
      01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 АЗ Алкмар3 : 0Валвейк
      31.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 АЗ Алкмар4 : 0Валвейк
      11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Валвейк0 : 2АЗ Алкмар
      02.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 26 АЗ Алкмар4 : 0Валвейк
      17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 Валвейк1 : 2АЗ Алкмар
      03.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 25 Валвейк2 : 1АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс11 28
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен12 27
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар12 26
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте12 25
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд11 24
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта13 23
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен13 20
      8 Утрехт12 18
      9 Валвейк12 14
      10 НЕК Неймеген13 14
      11 Гоу Эхед Иглс12 13
      12 Эксельсиор13 13
      13 Фортуна13 12
      14 Гронинген12 12
      15 Витесс12 11
      16
      Стыковая зона
      		Эммен13 10
      17
      Зона вылета
      		Камбюр12 8
      18
      Зона вылета
      		Волендам12 6

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