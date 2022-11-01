Валвейк - АЗ Алкмар 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
06 Ноября 2022 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 3
|09.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 4
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 0
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|1 : 3
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|3 : 0
|31.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|4 : 0
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|0 : 2
|02.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 26
|4 : 0
|17.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 3
|1 : 2
|03.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 25
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|28
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|12
|26
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|11
|24
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|13
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|20
|8
|Утрехт
|12
|18
|9
|Валвейк
|12
|14
|10
|НЕК Неймеген
|13
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|12
|13
|12
|Эксельсиор
|13
|13
|13
|Фортуна
|13
|12
|14
|Гронинген
|12
|12
|15
|Витесс
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|12
|6