Днепр-1 - Минай 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
06 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Минай, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Минай
Минай
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|01.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 0
|24.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 0
|22.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|25
|92,6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|9
|7
|2
|0
|21-5
|23
|85,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|10
|7
|1
|2
|23-15
|22
|73,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|20
|74,1
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15-13
|17
|51,5
|6
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9-11
|15
|50,0
|7
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15-18
|14
|46,7
|8
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|42,4
|9
|Динамо К
|8
|4
|1
|3
|12-11
|13
|54,2
|10
|Металлист 1925
|10
|2
|4
|4
|9-16
|10
|33,3
|11
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|9
|33,3
|12
|Рух В
|9
|2
|2
|5
|10-15
|8
|29,6
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|22,2
|14
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|20,0
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7-14
|4
|14,8
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|3
|11,1