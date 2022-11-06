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Рух - Кривбасс 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
06 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур
Рух В
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Кривбасс, которое состоится 06 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1981021-42592,6
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр972021-52385,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л1071223-152273,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия962117-92074,1
      5 Верес1152415-131751,5
      6 Колос104339-111550,0
      7 Металлист1042415-181446,7
      8 Ворскла1142513-141442,4
      9 Динамо К841312-111354,2
      10 Металлист 1925102449-161033,3
      11 Минай92346-9933,3
      12 Рух В922510-15829,6
      13 Кривбасс91355-11622,2
      14 Львов101367-16620,0
      15
      Зона вылета
      		Ингулец90457-14414,8
      16
      Зона вылета
      		Черноморец90365-14311,1

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